В Рыбновском районе бездомные собаки загрызли кроликов у многодетной семьи

По словам рыбновцев, на обращение по возмещению ущерба в районной администрации никак не отреагировали.

В Рыбновском районе бездомные собаки загрызли кроликов у многодетной семьи. Об этом сообщили в группе « Типичное Рыбное » «ВКонтакте».

Инцидент произошел во вторник, 12 апреля, в селе Старое Батурино. Стая бездомных животных пробралась на участок семьи, где проживает пятеро детей. Собаки загрызли шесть животных — пять самок и одного самца.

Хозяева кроликов рассказали, что потратили на их покупку семь тысяч рублей. По их словам, на обращение по возмещению ущерба в районной администрации никак не отреагировали.