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В Рязани задержали объявленного в розыск мужчину
Мужчину задержали на Окском проезде, когда полицейские патрулировали район.

Патрульные полицейские задержали мужчину, объявленного в розыск. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчину задержали на Окском проезде, когда полицейские патрулировали район. При виде правоохранителей рязанец пытался спрятаться, однако стражи правопорядка его остановили и попросили предъявить документы. Мужчина пояснил, что таковых при себе не имеет, и представился именем и фамилией, которые, как выяснилось впоследствии, были вымышленными.

Поведения рязанца показалось подозрительным и его доставили в отдел полиции для выяснения личности. Там установили, что 26-летнего рязанца осудили по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере» и находился в розыске от УФСИН по Рязанской области.

Задержанного передадут инициатору розыска.