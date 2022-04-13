Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
15°
Чтв, 14
13°
Птн, 15
ЦБ USD 79.63 0.47 13/04
ЦБ EUR 86.79 0.81 13/04
Нал. USD 77.00 / 86.00 09:01
Нал. EUR 83.00 / 92.00 09:01
Новости
Публикации
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
Вчера 15:44
1 011
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 2022 18:13
1 645
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 апреля 09:50
2 065
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
5 688
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани во второй раз пройдет региональный хоккейный турнир памяти тренера Сергея Козырева
Турнир по хоккею среди любительских команд дивизиона «Любитель 50+" пройдет с 16 по 17 апреля на ледовой арене «Айсберг». Организаторами соревнований являются министерство физической культуры и спорта Рязанской области, региональная федерация хоккея, ГАУ РО «СШ «Айсберг».

В Рязани пройдет региональный хоккейный турнир, посвященный памяти известного тренера и хоккеиста Сергея Козырева. Об этом в среду, 13 апреля, сообщил региональный минспорт.

Турнир по хоккею среди любительских команд дивизиона «Любитель 50+" пройдет с 16 по 17 апреля на ледовой арене «Айсберг». Организаторами соревнований являются министерство физической культуры и спорта Рязанской области, региональная федерация хоккея, ГАУ РО «СШ «Айсберг».

Турнир памяти Сергея Козырева проводится второй раз. В этому году в нем примут участие четыре команды: «Автомобилисты» и «Бордер» из Рязани, ЛХК «Дядьково» из Рязанского района и «Триумф» из Твери.

Открытие турнира состоится 16 апреля в 11.30, церемония награждения — 17 апреля в 16.00.

Расписание матчей:

1 тур:

16 апреля, 9.50 — «Триумф» — «Бордер»

16 апреля 11.45 — ЛХК «Дядьково» — «Автомобилист»

2 тур:

16 апреля, 13.20 — «Бордер» — «Автомобилист»

16 апреля, 14,55 — «Триумф» — ЛХК «Дядьково»

3 тур:

17 апреля, 9.45 — ЛХК «Дядьково» — «Автомобилист»

17 апреля, 11.20 — «Автомобилист» — «Триумф»

17 апреля, 12.55 — матч за 3 место

17 апреля, 14.30 — Финал плей-офф.»