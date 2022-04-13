В Рязани во второй раз пройдет региональный хоккейный турнир памяти тренера Сергея Козырева

Турнир по хоккею среди любительских команд дивизиона «Любитель 50+" пройдет с 16 по 17 апреля на ледовой арене «Айсберг». Организаторами соревнований являются министерство физической культуры и спорта Рязанской области, региональная федерация хоккея, ГАУ РО «СШ «Айсберг».

В Рязани пройдет региональный хоккейный турнир, посвященный памяти известного тренера и хоккеиста Сергея Козырева. Об этом в среду, 13 апреля, сообщил региональный минспорт.

Турнир по хоккею среди любительских команд дивизиона «Любитель 50+" пройдет с 16 по 17 апреля на ледовой арене «Айсберг». Организаторами соревнований являются министерство физической культуры и спорта Рязанской области, региональная федерация хоккея, ГАУ РО «СШ «Айсберг».

Турнир памяти Сергея Козырева проводится второй раз. В этому году в нем примут участие четыре команды: «Автомобилисты» и «Бордер» из Рязани, ЛХК «Дядьково» из Рязанского района и «Триумф» из Твери.

Открытие турнира состоится 16 апреля в 11.30, церемония награждения — 17 апреля в 16.00.

Расписание матчей:

1 тур:

16 апреля, 9.50 — «Триумф» — «Бордер»

16 апреля 11.45 — ЛХК «Дядьково» — «Автомобилист»

2 тур:

16 апреля, 13.20 — «Бордер» — «Автомобилист»

16 апреля, 14,55 — «Триумф» — ЛХК «Дядьково»

3 тур:

17 апреля, 9.45 — ЛХК «Дядьково» — «Автомобилист»

17 апреля, 11.20 — «Автомобилист» — «Триумф»

17 апреля, 12.55 — матч за 3 место

17 апреля, 14.30 — Финал плей-офф.»