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В Рязани пройдут всероссийские соревнования и первенство России по радиоспорту
Соревнования пройдут с 30 апреля по 4 мая в лесах в районе поселка Солотча и деревни Ласково. В них примут участие более 250 спортсменов из 20 регионов России. Это первые официальные старты по спортивной радиопеленгации в этом году.

В Рязани пройдут всероссийские соревнования и первенство России по радиоспорту. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования пройдут с 30 апреля по 4 мая в лесах в районе поселка Солотча и деревни Ласково. В них примут участие более 250 спортсменов из 20 регионов России. Это первые официальные старты по спортивной радиопеленгации в этом году.

30 апреля — Прибытие участников, торжественное открытие спортивных соревнований (18-00 на территории базы отдыха «Сатурн»);

1 — 2 мая — Соревнования в дисциплинах 144 Мгц и 3.5Мгц в районе д. Ласково. Начало соревнований в 11-00.

3 мая — соревнования в дисциплине «Спринт» в районе базы отдыха Сатурн. Начало соревнований в 11-00.

4 мая — соревнования в дисциплине «Радиоориентирование» в районе базы отдыха Сатурн. Начало соревнований в 10-00.

Спортивная радиопеленгация — это состязание между спортсменами в возрасте от 6 до 90 лет (по возрастным группам), которые с помощью карты местности, компаса и специального радиоприемника, оснащенного антенной направленного действия (радиопеленгатора) должны найти радиопередатчики («лисы»), работающие в радиолюбительских диапазонах частот 3,5 или 144 МГц и расположенные в лесу, на пересеченной местности. Спортсмену необходимо выбрать оптимальный маршрут поиска радиопередатчиков, на максимально возможной скорости за кратчайшее время обнаружить их и финишировать.

Участие в соревнованиях по СРП требует физической, технической, тактической и умственной подготовки.