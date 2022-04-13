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В Рязани программу маткапитала продлили до 2028 года
Речь идет о программе для многодетных семей, в которых дети рождены в период с 2022 по 2026 годы.

В Рязани программу маткапитала продлили до 2028 года. Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

Речь идет о программе для многодетных семей, в которых дети рождены в период с 2022 по 2026 годы.

«Это хорошее подспорье нашим многодетным семьям. Люди должны быть уверены в том, что никогда не останутся без поддержки, а помощь будет адресной и адекватной», — отметил губернатор Николай Любимов.

Напомним, что сейчас размер выплаты составляет почти 78 тысяч рублей. На нее могут претендовать семьи с тремя детьми. Поддержку предоставляют семье при рождении каждого последующего ребенка.