В Рязани ищут свидетелей аварии на улице Островского

Очевидцев аварии попросили обращаться оп телефону +7 (4912) 44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.

В Рязани ищут свидетелей аварии на улице Островского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 23 декабря 2021 года на улице Островского около дома № 50.

44-летний рязанец на Lada Vesta столкнулся с Audi A4, которой управлял 37-летний местный житель.

Два пассажира Lada, 47 и 48 лет, получили травмы, их доставили в больницу.