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В Рязани фейковая сотрудница банка обманула 14 человек на миллион рублей
Рязанские полицейские ищут других пострадавших от рук мошенницы.

В Рязани фейковая сотрудница банка обманула 14 человек на миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

29-летняя женщина представлялась сотрудницей крупного банка и рассказывала, что банк оформляет своим сотрудникам путевки в Краснодарский край через туроператора по сниженной цене. Так как некоторые работники банка отказались от путевки, она продает их по сниженной цене. 14 жителей Рязани согласились с предложением и перевели злоумышленнице деньги, но путевок так и не получили.

Всех, кто также пострадал от рук мошенницы, рязанские полицейские просят сообщить об этом в дежурную часть отдела МВД России по Московскому району города Рязани по номеру +7 (4912)33-01-72 или написать на электронную почту: nbreev@mvd.ru.