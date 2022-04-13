В Рязани фейковая сотрудница банка обманула 14 человек на миллион рублей

Рязанские полицейские ищут других пострадавших от рук мошенницы.

В Рязани фейковая сотрудница банка обманула 14 человек на миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

29-летняя женщина представлялась сотрудницей крупного банка и рассказывала, что банк оформляет своим сотрудникам путевки в Краснодарский край через туроператора по сниженной цене. Так как некоторые работники банка отказались от путевки, она продает их по сниженной цене. 14 жителей Рязани согласились с предложением и перевели злоумышленнице деньги, но путевок так и не получили.