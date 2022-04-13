В Рязани фейковая сотрудница банка обманула 14 человек на миллион рублей. Об этом
29-летняя женщина представлялась сотрудницей крупного банка и рассказывала, что банк оформляет своим сотрудникам путевки в Краснодарский край через туроператора по сниженной цене. Так как некоторые работники банка отказались от путевки, она продает их по сниженной цене. 14 жителей Рязани согласились с предложением и перевели злоумышленнице деньги, но путевок так и не получили.
Всех, кто также пострадал от рук мошенницы, рязанские полицейские просят сообщить об этом в дежурную часть отдела МВД России по Московскому району города Рязани по номеру +7 (4912)33-01-72 или написать на электронную почту: