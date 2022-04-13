В Рязань прибыла новая группа эвакуированных из Украины

Поезд приехал в среду, 13 апреля, на вокзал «Рязань-2».

В Рязань прибыла новая группа эвакуированных из Украины. Об этом сообщила опергруппа Рязанской области .

Поезд прибыл в среду, 13 апреля, на вокзал «Рязань-2». Людей эвакуировали с территории проведения спецоперации на Украине.

В регион приехали 50 человек. Часть направилась к родственникам. 26 человек, среди которых восемь детей, заселят в пункты временного размещения. Они пройдут медосмотр, их обеспечат необходимыми вещами и консультационной помощью.

Во встрече прибывших участвовали члены опергруппы регионального правительства и областного ГУ МЧС.