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В Рязань прибыла новая группа эвакуированных из Украины
Поезд приехал в среду, 13 апреля, на вокзал «Рязань-2».

В Рязань прибыла новая группа эвакуированных из Украины. Об этом сообщила опергруппа Рязанской области.

Поезд прибыл в среду, 13 апреля, на вокзал «Рязань-2». Людей эвакуировали с территории проведения спецоперации на Украине.

В регион приехали 50 человек. Часть направилась к родственникам. 26 человек, среди которых восемь детей, заселят в пункты временного размещения. Они пройдут медосмотр, их обеспечат необходимыми вещами и консультационной помощью.

Во встрече прибывших участвовали члены опергруппы регионального правительства и областного ГУ МЧС.