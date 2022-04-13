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В Подольске в гаражном кооперативе взорвался газ
По информации собеседника ТАСС, пострадали два человека.

В Подольске в гаражном кооперативе взорвался газ. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника, взрыв газа случился в микрорайоне Климовск в среду, 13 апреля. «Пострадали два человека, частично разрушены три гаража», — сообщил источник. Погибших нет.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа из баллона. Официальная причина устанавливается. «При этом под завалами могут находиться пострадавшие», — сообщил собеседник агентству.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС России, на месте работают кинологи. Спасатели завершили работы на месте. «новых пострадавших не обнаружено», — заявили в ведомстве.