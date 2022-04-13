В Москве 11-летняя девочка отдала одноклассникам миллион рублей

Они обещали, что как только пойдут работать — вернут одолженные деньги. Но когда поняли, что одноклассница никому не расскажет — заблокировали ее в соцсетях и перестали разговаривать с ней в школе.

В Москве школьники выманили у своей одноклассницы миллион рублей. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщила «КП».

Выманивать деньги у 11-летней дети начали еще в декабре прошлого года. Все началось с того, что она одолжила сумму своему другу после того, как тот пожаловался на разбитый смартфон. Позже о состоятельности родителей своей одноклассницы узнала еще одна подруга, которая попросила деньги на подарки бабушке и дедушке.

Спустя время школьники начали выманивать у ребенка деньги «на ноготочки», шопинг и новый компьютер. Они обещали, что как только пойдут работать — вернут одолженные деньги. Но когда поняли, что одноклассница никому не расскажет — заблокировали ее в соцсетях и перестали разговаривать с ней в школе.

Пропажу денег родители девочки обнаружили только в апреле 2022 года. Они заметили, что в сейфе не хватает более миллиона рублей и девочка во всем созналась.

Они обратились в уголовный розыск.

«Родители пошли в полицию с заявлением. Поскольку речь о похищении крупной суммы, дело передали в уголовный розыск. Сотрудники записали историю со слов девочки и сейчас разыскивают ее друзей», — сообщил изданию источник в правоохранительных органах.