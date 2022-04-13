В МИД России не исключили доставки на Украину ядерного материала из третьих стран

По словам заместителя главы внешнеполитического ведомства Олега Сыромолотова, не исключено, что украинские националисты совершат провокации с применением химоружия, так как Украина равняется на «старших товарищей и их излюбленные приемы».

На территорию Украины из третьих стран могут завести ядерный материал. Такой исход событий предположил заместитель главы внешнеполитического ведомства Олег Сыромолотов. Его слова в среду, 13 апреля, привели РИА Новости.

По его словам, не исключено, что украинские националисты совершат провокации с применением химоружия, так как Украина равняется на «старших товарищей и их излюбленные приемы». Сыромолотов напомнил подобную ситуацию, когда Запад организовывал множественные химпровокации на территории Сирии.

«Считаем вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ», — сказал Сыромолотов.