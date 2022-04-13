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В Курской области обстреляли погранпункт
На российской территории жертв и разрушений нет.

В Курской области обстреляли погранпункт. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт «ВКонтакте».

Он сообщил, что в среду, 13 апреля, в 14:00 в Кореневском районе со стороны Украины обстреляли пограничный пункт пропуска. Ответным огнем пограничники подавили огневую точку. Старовойт уточнил, что на российской территории жертв и разрушений нет.

Напомним, в Курской области 9 апреля погранпункт обстреляли из минометов. После этого в регионе ввели высокий уровень террористической опасности.