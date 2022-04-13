В Касимове задержали 18-летнего закладчика с 40 граммами наркотика

В Касимове задержали 18-летнего закладчика. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители установили, что парень являлся курьером одного из нелегальных интернет-магазинов и распространял наркотики с помощью «закладок» на территории Касимова.

Юношу задержали. При обыске в его комнате под кроватью нашли свертки с производным N-метилэфедрона массой 29 граммов и гашишем массой 11 граммов, а также электронные весы и упаковочные материалы.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».