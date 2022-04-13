В Госдуме предложили внести компании, ушедшие с российского рынка, в список «недружественных»

В качестве варианта депутат Алексей Черняк предложил этим фирмам запретить работу в стране в течение десяти лет с возможным продлением срока.

Депутат Государственной думы Алексей Черняк заявил, что уход зарубежных компаний с российского рынка не должен оставаться безнаказанным. Об этом сообщило РИА Новости .

По его словам, ряд иностранных компаний, заявив об уходе, проявили неуважение к России и людям, пользовавшимся их услугами. «Необходимо реальное экономическое наказание для недружественных компаний за их поведение. Предлагаю подобные компании, в том числе из IT-сферы, внести в недружественный список, чтобы в последующем исключить их возвращение на наши рынки», — сообщил Черняк.

По мнению депутата, можно принять закон, по которому «недружественным иностранным компаниям» запретят работу в России в течение десяти лет с дальнейшим продлением. При этом в отдельных случаях при отказе от «недружественных действий» сроки могут быть пересмотрены.

«Уверен, что введение подобных механизмом даст хороший стимул, гарантии развития и привлечения инвесторов в отечественные технологии и разработки, тем более что, к примеру, правительством уже подготовлен огромный пакет поддержки отечественных IT-компаний», — сказал парламентарий.

Ранее депутат Черняк предлагал на десять лет запретить в Россию работу видеохостинга Youtube.