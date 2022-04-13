В День космонавтики председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин посетил музей Циолковского

Он также напомнил о туристическом маршруте, посвященном жизни Циолковского.

Глава рязанской облдумы посетил музей Циолковского в День космонавтики

В День космонавтики председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин посетил родину ученого Константина Циолковского — село Ижевское. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Аркадий Фомин возложил цветы к памятнику ученому, после чего посетил музей и дом-усадьбу Циолковского.

«Наш земляк открыл человечеству путь во внеземное пространство, его разработки легли в основу современной космонавтики. Сотрудники музея кропотливо работали над тем, чтобы экспозиции были не только познавательными, но и душевными. Они передают впечатление о Циолковском как о сильном человеке, который следовал за мечтой и сделал реальным то, что до него казалось невозможным. Здесь действительно многое знают о великом земляке и бережно хранят память о нем. В музее можно увидеть и черновики, и скафандры, и настоящие космические аппараты», — сказал Фомин.

Парламентарий также отметил, что в Рязани появился туристический маршрут, посвященный жизни Циолковского. Он включает в себя двухдневный тур, который стартует с села Ижевское и заканчивается в Рязани. Гости успевают посетить Окский заповедник, Рязанский кремль, музей путешественников и посмотреть экспозиции художественного музея и музея космонавтики в школе № 16. Подробнее ознакомиться с маршрутом можно в группе «Туризм и Отдых в Рязанской области».