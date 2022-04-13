Тамбовчанин украл из рязанского сельского магазина алкоголь и продукты на три тысячи

Инцидент произошел в селе Стрелецкие выселки. Управляющий магазина обратился в полицию и сообщил, что из торгового зала пропал набор продуктов и напитков на общую сумму более трех тысяч рублей.

Михайловские полицейские раскрыли кражу алкоголя и продуктов из магазина. Подробности в среду, 13 апреля, привела пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в селе Стрелецкие выселки. Управляющий магазина обратился в полицию и сообщил, что из торгового зала пропал набор продуктов и напитков на общую сумму более трех тысяч рублей.

Опросив сотрудников магазина полицейские выяснили, что все указанные товары пропали в короткий промежуток времени. Они предположили, что злоумышленник сложил товары в корзину и вынес из заведения.

Спустя время полицейские выяснили, что к краже причастен 52-летний ранее судимый житель Тамбовской области. Работая на одном из предприятий, на которое часто приезжают грузовые автомобили из соседних регионов, мужчина перед возвращением с рейса заглянул в местный супермаркет. Он собрал корзину спиртных напитков и продуктов питания и незаметно поставил ее недалеко от выхода на улицу. Затем вернулся, взял минеральную воду и оплатил покупку, а по пути на улицу забрал корзину с товарами. Часть похищенного в его квартире изъяли, а часть он успел употребить.

Злоумышленника задержали.

В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.