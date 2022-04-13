Собчак отреагировала на информацию о задержании Ерженкова о вандализме в Касимове

Собчак опубликовала заявление самого Сергея Ерженкова, которого подозревают в осквернении памятника Ленину. Оператор заявил, что узнал о возбуждении уголовного дела из telegram-каналов, а официальное обвинение ему так и не предъявили.

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на задержание Сергея Ерженкова из-за осквернении памятника в Касимове. Пост об этом в среду, 13 апреля, она опубликовала в своем telegram-канале.

Собчак опубликовала заявление самого Сергея Ерженкова, которого подозревают в осквернении памятника Ленину. Оператор заявил, что узнал о возбуждении уголовного дела из telegram-каналов, а официальное обвинение ему так и не предъявили.

Ерженков также пояснил, что на памятнике он написал «сакральную фразу — в надежде, что она сработает как фамилия Навального на неубранном сугробе». Сделано это было в ходе акции, чтобы «привлечь внимание и решить вопрос удручающего состояния касимовских памятников».

«Нанесена водоэмульсионной краской, которая легко стирается. Увы, надпись, которую можно было смыть тряпкой с водой, была закрашена коммунальщиками черной масляной краской. Вот где жест истинного вандализма», — пояснил Ерженков.

Он также напомнил, что в 2019 году местные жители неоднократно обращались в мэрию запросом о реставрации этого памятника. Однако власти города заявили, что по документам этот памятник не числится у них на балансе.

«Им ответили, что Ленина на балансе у города нет. И самого Ленина вроде бы тоже как нет. Де-юре это не памятник вовсе», — добавил оператор.

Напомним, ранее СМИ заявили, что на оператора и режиссера Ксении Собчак завели уголовное дело по статье «Вандализм». Произошло это в ночь на 5 марта.