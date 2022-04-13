Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
15°
Чтв, 14
13°
Птн, 15
ЦБ USD 79.85 0.22 14/04
ЦБ EUR 86.72 -0.07 14/04
Нал. USD 77.00 / 86.00 09:01
Нал. EUR 83.00 / 92.00 09:01
Новости
Публикации
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
Вчера 15:44
1 215
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 2022 18:13
1 772
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 апреля 09:50
2 204
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
5 818
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Собчак отреагировала на информацию о задержании Ерженкова о вандализме в Касимове
Собчак опубликовала заявление самого Сергея Ерженкова, которого подозревают в осквернении памятника Ленину. Оператор заявил, что узнал о возбуждении уголовного дела из telegram-каналов, а официальное обвинение ему так и не предъявили.

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на задержание Сергея Ерженкова из-за осквернении памятника в Касимове. Пост об этом в среду, 13 апреля, она опубликовала в своем telegram-канале.

Собчак опубликовала заявление самого Сергея Ерженкова, которого подозревают в осквернении памятника Ленину. Оператор заявил, что узнал о возбуждении уголовного дела из telegram-каналов, а официальное обвинение ему так и не предъявили.

Ерженков также пояснил, что на памятнике он написал «сакральную фразу — в надежде, что она сработает как фамилия Навального на неубранном сугробе». Сделано это было в ходе акции, чтобы «привлечь внимание и решить вопрос удручающего состояния касимовских памятников».

«Нанесена водоэмульсионной краской, которая легко стирается. Увы, надпись, которую можно было смыть тряпкой с водой, была закрашена коммунальщиками черной масляной краской. Вот где жест истинного вандализма», — пояснил Ерженков.

Он также напомнил, что в 2019 году местные жители неоднократно обращались в мэрию запросом о реставрации этого памятника. Однако власти города заявили, что по документам этот памятник не числится у них на балансе.

«Им ответили, что Ленина на балансе у города нет. И самого Ленина вроде бы тоже как нет. Де-юре это не памятник вовсе», — добавил оператор.

Напомним, ранее СМИ заявили, что на оператора и режиссера Ксении Собчак завели уголовное дело по статье «Вандализм». Произошло это в ночь на 5 марта.