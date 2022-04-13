С начала 2022 года к обязательным работам за неуплату алиментов привлекли более 1 300 рязанцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
В 2022 году судебные приставы составили 108 протоколов об административных правонарушениях. 55 должников по алиментам привлекли к уголовной ответственности. Для 1 369 рязанцев по решению суда назначили наказание в виде обязательных работ. На работы должников отправляют в администрации муниципальных образований и МБУ «Дирекция благоустройства города».
Также в УФССП сообщили, что с начала года 2 642 должникам ограничили выезда за рубеж, а 465 человек ограничили в праве управления транспортными средствами. Всего в 2022 году судебные приставы взыскали более 30 млн рублей неоплаченных алиментов. Это на 10,2 млн рублей больше, чем в аналогичный период прошлого года.