Рязанка завоевала восемь медалей первенства России по плаванию среди лиц ЛИН

Чемпионат и первенство России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями проходили с 8 по 13 апреля. В них приняли участие 152 спортсмена из 25 регионов.

Рязанка Александра Мокроусова завоевала 8 медалей на соревнованиях в Йошкар-Оле. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Чемпионат и первенство России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями проходили с 8 по 13 апреля. В них приняли участие 152 спортсмена из 25 регионов.

Рязанскую область представляли: Александра Мокроусова из спортивной школы «Старт», Михаил Станин, Илья Даньшов и Георгий Абдуллин из школы «ЦСК».

Абсолютной победительницей в первенстве стала Александра Мокроусова. Она завоевала восемь золотых медалей на дистанциях 50, 100, 200, 400 метров кролем, 100 и 200 метров на спине, 50 и 100 метров баттерфляем. Остальные спортсмены подтвердили свои разряды.