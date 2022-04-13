Россияне не смогут бесконтактно расплачиваться картами «Мир» через SberPay

Как указали в колл-центре банка, это связано с «решением технического партнера».

Бесконтактная оплата картами «Мир» через смартфоны при помощи SberPay ограничена с 13 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

«Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис», — указано в сообщении. Как рассказали журналистам в колл-центре, это связано с «решением технического партнера».

Клиентам «Сбербанка» рассказали, что они могут пользоваться смартфонами при оплате. Для этого карты «Мир» нужно привязать к Mir Pay или Samsung Pay. Также в банке рекомендовали пользоваться пластиковыми картами.

Как рассказали в учреждении, в приложениях по-прежнему можно использовать SberPay с банковскими картами «Мир», Mastercard и Visa. «Совершить покупку в интернет-магазине можно, нажав кнопку быстрой оплаты SberPay. Также клиентам Сбера доступны и другие способы бесконтактной оплаты — „Плати QR“, „Оплата одним взглядом“», — подчеркнули в банке.

Напомним, ранее сообщалось об исчезновении приложений «Сбербанк Онлайн» из Google Play и App Store.