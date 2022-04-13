Российские пользователи подали иск к Netflix на 60 млн рублей

Сумма исковых требований составила 60 млн рублей.

Российские пользователи подали в суд на Netflix. Об этом в среду, 13 апреля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры» Константин Лукоянов.

Иск в суд подали из-за того, что компания отключила подписку российским пользователям и не вернула потраченные деньги. Россияне хотят взыскать с сервиса по 2 миллиона рублей каждый за моральный вред и оштрафовать компанию в размере 50% от суммы, присужденной в пользу истцов по настоящему иску. Также пользователи хотят обязать компанию вернуть доступ к сервису и контенту для российских пользователей.

«Сегодня мы подали в Хамовнический районный суд Москвы групповой иск к американскому сервису Netflix. Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 млн рублей», — сказал он.

Ранее платформа Netflix приостановила работу в России.