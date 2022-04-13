Под Рязанью закрыли движение по дороге на Заокское и Коростово
Под Солотчинским мостом есть объездная дорога, по которой также будет ходить общественный транспорт.
Под Рязанью закрыли движение по дороге на Заокское и Коростово. Об этом
В среду, 13 апреля, автодорогу «Рязань-Заокское-Коростово» около Шумаши закрыли из-за подтопления.
В ведомстве сообщили, что жизнеобеспечение населения не нарушено. Под Солотчинским мостом есть объездная дорога. По ней также будет ходить и общественный транспорт.
Ранее сообщалось, что расписание автобуса № 146 изменится с 14 апреля.