«Почта России» приглашает присоединиться к благотворительным проектам

«Почта России» приглашает присоединиться к благотворительным проектам, которые компания реализовала совместно с благотворительными фондами. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила пресс-служба компании.

«Почта России» в день мецената и благотворителя приглашает присоединиться к благотворительным проектам, которые компания реализовала совместно с благотворительными фондами. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила пресс-служба компании.

В 2021 году «Почта России» запустила совместный проект с национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и Русфондом. Любой россиян от 18 до 45 лет может стать донором костного мозга без сдачи крови. Для этого необходимо взять мазок с внутренней стороны щеки и отправить его по почте в лабораторию. Принять участие в проекте можно лишь после одобрения заявки, заполненной на сайте РДКМ . В 2021 году в регистр доноров вступили 4 724 человека.

Еще одна инициатива «Почты России» совместно с фондом «Линия жизни» и проектом «Помоги и выиграй» — благотворительные открытки. Часть выручки компания перечисляет на лечение тяжелобольных детей. Принять участие в проекте можно, купив «добрую открытку» онлайн или в одной их 700 почтовых отделений в восьми регионах России: в Брянской, Волгоградской, Воронежской, Самарской, Саратовской, Тверской, Челябинской областях и в Пермском крае. В 2021 году Почта продала 16 849 благотворительных открыток и фонд «Линия жизни» получил 586 825 рублей.

Также «Почта России» разработала совместный проект с фондом «Энби». Он помогает семьям детей с редкой формой рака — нейробластомой. В рамках проекта можно купить благотворительные виньетки, которые похожи на почтовую марку, но не используются для оплаты. Они продаются в почтовых отделениях Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани и Екатеринбурга, а также в онлайн -магазине «Почты». Благодаря этой инициативе, в 2021 году фонд «Энби» получил 75 000 рублей.

«Дерево добра» — это программа благотворительной подписки, которая позволяет оформить подписку на печатные газеты и журналы в адрес сельской библиотеки, дома престарелых, интерната или детского дома. Сделать это можно в любом почтовом отделении или на сайте Почты России.

«Мы стараемся развивать системную благотворительность, показывать, что она может быть частью наших повседневных дел и не требует особых условий. Несколько простых действий могут в дальнейшем спасти чью-то жизнь. Делать добро легко», — прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Раиса Ирз.

Справка:

АО «Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах.