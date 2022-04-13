Оператора Собчак подозревают в осквернении памятника в Касимове

35-летнего Ерженкова подозревают в причастности к порче памятника Владимиру Ленину. По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 5 апреля.

Оператора и режиссера Сергея Ерженкова подозревают в осквернении памятника в Касимове. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщило РИА ФАН.

Инцидент произошел в ночь на 5 марта. 35-летнего Ерженкова подозревают в причастности к порче памятника Владимиру Ленину в Касимове.

Рязанское региональное УМВД возбудило уголовное дело по статье «Вандализм».

Уточняется, что Сергей Ерженков является оператором и режиссером трех авторских фильмов Ксении Собчак: «Монастырь особого назначения», «Армия на параде» и «Коронавирусь: как провинция убивает себя на карантине».

Фото URA.ru