Момент аварии на улице Молодежной в Рязани попал на видео

Авария произошла во вторник, 12 апреля на улице Молодежной около дома № 18.

Момент аварии на улице Молодежной в Рязани попал на видео. Кадры с камеры видеонаблюдения опубликовали в соцсетях .

Авария произошла во вторник, 12 апреля на улице Молодежной около дома № 18. На кадрах видно, как иномарка съезжает с дороги и врезается в жилой дом.

63-летний рязанец на Toyota Rav не справился с управлением и врезался в жилой дом. Мужчина получил травмы, ему оказали медпомощь.