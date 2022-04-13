Минпромторг поддержал новый проект ЕР по импортозамещению

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», координатором проекта стал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов, а общественный совет возглавит гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», координатором проекта стал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов, а общественный совет возглавит гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Предстоит решить несколько задач: первое — сохранение рабочих мест, второе — удовлетворение спроса. Третья задача обозначена в нашей народной программе — это обеспечение продовольственной и технологической безопасности России. В условиях санкций нам нужно создавать максимально благоприятные условия для эффективной антимонопольной политики, стимулирования общественной конкуренции на внутреннем рынке, вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, в самозанятость», — сказал руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. Он представил проект на ВКС с участием представителей Минпромторга, ФАС, общественной и Торгово-промышленной палат РФ, общественных организаций, бизнеса и регионов.

Сергей Морозов сообщил, что работа проекта предполагается по двадцати направлениям — спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный, воздушный транспорт, нефтегазовый сектор и другим.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что одним из ключевых направлений проекта станет развитие технологического информационного суверенитета России.

Также участники ВКС остановились на теме лекарственного обеспечения. Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев сообщил, что у российских производителей есть технологическая возможность осуществлять производство по 405 международным непатентованным наименованиям. В аптеках реализуется порядка 60% отечественных лекарственных препаратов.

Координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила, что работу проекта в сфере производства детских товаров выстроят по принципу «одного окна», куда могли бы обратиться родители с любым вопросом. Основная задача — обеспечить доступность заменителей грудного молока.

8 апреля подписано соглашение о создании координационного совета «Межрегиональная ассоциация центров импортозамещения и кооперации субъектов центральной России». 12 регионов уже выразили готовность присоединиться к новой структуре.

Инициатива губернатора Рязанской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Любимова о создании ассоциации вошла в общий перечень мер федеральной господдержки бизнеса.

Лидер рязанских единороссов отметил, что необходимо работать сообща в регионах, консолидировать усилия на местах, чтобы максимально прочно и эффективно удерживать повестку развития в стране.

«Создание ассоциации центров импортозамещения расширит поле возможностей для бизнеса. Промышленные кластеры, технопарки, индустриальные парки и особые экономические зоны — инфраструктура, на базе которой могут быть запущены новые производственные линии, как новые звенья кооперационной цепи, — уверен Николай Любимов. — Благодаря соглашению будут взаимодоступны и меры поддержки, которые действуют в регионах и реализуются организациями-участниками ассоциации».