Минобороны: в Мариуполе 1026 украинских военных сдались в плен

Все они служили в 36-й бригаде морской пехоты. 162 человека из сдавшихся в плен являются офицерами ВСУ.

В Мариуполе 1026 украинских военных сдались в плен. Об этом в среду, 13 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Его слова привели РИА Новости.

Все они служили в 36-й бригаде морской пехоты. 162 человека из них — офицеры ВСУ.

«В городе Мариуполь, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики, добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», — сказал представитель ведомства.

Часть из них была ранена. Им оказали медицинскую помощь, после чего госпитализировали.