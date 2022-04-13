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Мэр Рязани Елена Сорокина проконтролировала весеннюю уборку в городе
Убрать город к майским праздникам ранее поручил губернатор Николай Любимов. Он добавил, что городские власти должны проконтролировать общественные пространства, дворовые территории и особое внимание уделить контейнерным площадкам. Елена Сорокина проехала по нескольких дворам, чтобы посмотреть, как ведется весенняя уборка.

Мэр Рязани Елена Сорокина проконтролировала весеннюю уборку в городе. Об итогах уборки в среду, 13 апреля, она написала на личной странице «Вконтакте».

Убрать город к майским праздникам ранее поручил губернатор Николай Любимов. Он добавил, что городские власти должны проконтролировать общественные пространства, дворовые территории и особое внимание уделить контейнерным площадкам. Елена Сорокина проехала по нескольких дворам, чтобы посмотреть, как ведется весенняя уборка.

Так, вблизи домов № 4 и № 16 по улице Циолковского контейнерные площадки чистые, но у мэра города вызвали вопросы переполненные отсеки для КГО. С подобной ситуацией мэр столкнулась на территории дома № 4 улицы Советской армии. Региональный оператор заверил, что вскоре мусор увезут.

В той же Песочне вблизи дома № 1 по улице Зубковой местные жители жаловались на несвоевременный вывоз мусора.

«Убедилась — контейнеры очищены недавно, но состояние площадки безобразное — кругом мусор, который разлетается на зеленую зону. Здесь только что провели субботник. Направить предупреждение управляющей компании — пусть теперь убирают сами, раз допустили такое состояние контейнерной площадки. И, конечно, навести порядок на самой площадке!» — написала мэр.

Несанкционированные свалки и горы мусора Елена Сорокина встретила также вблизи домов № 1 и 2 по улице Тимуровцев, на Касимовском шоссе напротив дома № 50, а также у дома № 3 по улице Тимакова.