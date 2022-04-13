Кудрин сделал прогноз по поводу итоговой годовой инфляции в России

Он сделал заявление в Совфеде, выступая с отчетом о работе Счетной палаты в 2021 году.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сделал прогноз по поводу итоговой инфляции в России. Об этом сообщило РИА Новости .

«Скорее всего, до 20% может быть, от 17 до 20% в этом диапазоне», — отметил Кудрин. В среду, 13 апреля, политик выступил в Совфеде с отчетом о работе палаты в 2021 году.

По данным РИА, новые прогнозы Банк России и Минэкономразвития представят в апреле.