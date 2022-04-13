Итальянская компания Lavazza Group приостанавливает деятельность в России

Концерн занимается брендами Lavazza, Carte Noire, Merrild и Kicking Horse. Компания имеет девять производств в шести странах.

Итальянская компания Lavazza Group приостанавливает деятельность в России. Об этом сообщило РИА Новости , основываясь на отчете фирмы за 2021-2022 финансовый год.

Помимо этого, Lavazza Group временно прекратит дистрибьюцию в Украине. Это связано с проблемами поставки продукции.

По итогам финансового года чистая прибыль компании увеличилась в 1,4 раза, до 105 миллионов евро. Выручка выросла на 11 процентов — точные данные по показателю отсутствуют.

Фирма отметила, что из-за резкого роста цены сырьевых товаров на фоне сбоев в цепочках поставках последний год был неспокойным. Дополнительное давление оказала геополитическая обстановка — это способствовало повышению стоимости металлов, нефти и газа.

Факторы отразятся на дальнейших результатах. Стоимость кофе останется высокой из-за сохранения инфляционного давления и снижения урожения.

Lavazza Group занимается брендами Lavazza, Carte Noire, Merrild и Kicking Horse. Компания имеет девять производств в шести странах.