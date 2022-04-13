Лукашенко оценил вероятность вхождения Белоруссии в состав России
Заявление он сделал на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
Александр Лукашенко оценил вероятность вхождения Белоруссии в состав России. Об этом пишет
«Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», — сказал глава Белоруссии на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
Лукашенко и губернатор Приморского края обсудят реализацию проектов по сотрудничеству региона и Белоруссии и новые направления взаимодействия. В частности, речь зайдет о торговле по широкому спектру позиций и поставках рыбы на белорусский рынок.