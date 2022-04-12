Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России

По его словам, некоторые страны не определились со сроками ограничений покупки российских энергоносителей.

Владимир Зеленский призвал Евросоюз определить сроки отказа от российских нефти и газа. Об этом передает РИА Новости .

В своем обращении к парламенту Литвы президент Украины заявил, что нужно «уже сейчас» одобрить «мощное решение» по санкциям против России и не дожидаться новых пакетов.

Зеленский отметил, что нужно включить туда нефть, санкционировать часть российских банков.

«Должны быть определены конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы реально отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа, нефти», — сказал он.

По его словам, некоторые страны не определились со сроками ограничений покупки российских энергоносителей.

«Сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, а и демонстрируют откровенное неуважение в ответ на требования перестать финансировать РФ», — сказал Зеленский.