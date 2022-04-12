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Выпуск новой 100-рублевой банкноты в России может задержаться
Об этом заявил глава Гознака.

Выпуск новой 100-рублевой банкноты в России может задержаться. Об этом заявил глава Гознака Аркадий Трачук в интервью РИА Новости.

При этом он подтвердил, что планы по выходу купюры в обращение, анонсированные Банком России, остаются в силе.

«Единственный момент: возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях. Тем не менее, новая банкнота будет представлена, и Гознак со своей стороны делает все, чтобы такое представление состоялось», — ответил Трачук на вопрос, какой будет обновленная 100-рублевая банкнота.

Глава Гознака подчеркнул, что давать информацию о банкноте пока преждевременно. По его словам, из-за того, что купюра является билетом Банка России, ключевые объявления должны следовать от регулятора. Также на банкноте будут изображены объекты, находящиеся в ЦФО. Также там будут виды Москвы.

Ранее сообщалось, что на 100-рублевой купюре появятся, объекты, расположенные на Красной площади, Шуховская башня, центр «Зарядье», а также здание МГУ на Воробьевых горах.