Володин предложил лишать гражданства за заявления против спецоперации

По его словам, большинство граждан России поддерживает проведение специальной военной операции, но есть «те, кто ведет себя подло, предательски».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать гражданства за заявления против спецоперации на Украине. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, большинство граждан России поддерживает проведение специальной военной операции.

«Но есть и те, кто ведет себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают „печеньки Госдепа“», — написал Володин.

Он напомнил про Марину Овсянникову, которая во время прямого эфира на Первом канале ворвалась с плакатом в студию программы «Время». Володин сообщил, что девушка получила «подачку» в виде работы в немецкой газете Die Welt.

Спикер Госдумы отметил, что Овсянникова будет работать на одну из стран НАТО, обосновывать санкции, введенные против России, оправдывать поставки оружия украинским неонацистам, направление наемников, которые будут воевать против российских солдат и офицеров.

«Задумайтесь: что было бы, если подобное произошло бы в США? В лучшем случае сделали бы изгоем с поражением всех прав и возможностей», — написал Володин.

Он отметил, что для таких «граждан» России нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд.

«Но, наверно, это было бы правильно», — заключил Володин.