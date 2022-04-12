В сети появилось видео ДТП напротив рязанского автовокзала «Центральный»

Авария случилась вечером в субботу, 9 апреля.

В сети появилось видео ДТП напротив рязанского автовокзала «Центральный». Ролик опубликован в соцсетях.

Авария случилась вечером в субботу, 9 апреля.

По данным регионального УМВД, за рулем «ВАЗ-2109» находился 18-летний мужчина. Поворачивая налево, он врезался в Lada Priora, которой управлял 23-летний рязанец.

Пострадали водители обоих автомобилей, а также 18-летняя пассажирка «ВАЗ-2109». Им оказали медпомощь.