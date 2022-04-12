В Семчине неизвестный разбил чашкой стекло автомобиля
Инцидент произошел в понедельник, 11 апреля.
В Семчине неизвестный разбил чашкой стекло автомобиля. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.
Инцидент произошел в понедельник, 11 апреля, в 10:10, в районе дома № 23 по улице Княжье Поле.
Неизвестный выкинул чашку кофе в окно. Она прилетела в заднее ветровое стекло рязанки. «Удар был такой мощности, что осколки прилетевшие в переднюю панель, поцарапали ее и местами впились», — написала пользовательница.
Также, по ее словам, осколки долетели и до девушки с коляской.
Рязанка отметила, что она написала заявление в полицию и собрала вещественные доказательства. Очевидцев произошедшего просят обращаться по