В Семчине неизвестный разбил чашкой стекло автомобиля

Инцидент произошел в понедельник, 11 апреля.

В Семчине неизвестный разбил чашкой стекло автомобиля. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

Инцидент произошел в понедельник, 11 апреля, в 10:10, в районе дома № 23 по улице Княжье Поле.

Неизвестный выкинул чашку кофе в окно. Она прилетела в заднее ветровое стекло рязанки. «Удар был такой мощности, что осколки прилетевшие в переднюю панель, поцарапали ее и местами впились», — написала пользовательница.

Также, по ее словам, осколки долетели и до девушки с коляской.