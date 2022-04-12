В Сасове полицейские остановили пьяного водителя
Инцидент произошел в районе дома № 101 по улице Советской.
В Сасове полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило
Инцидент произошел в районе дома № 101 по улице Советской.
Сотрудники экипажа ДПС ГИБДД попросили остановиться водителя «ВАЗ». При общении полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.
Мужчине предложили пройти освидетельствование. Оно показало 0,664 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Сасовца отстранили от вождения. На него составили административный протокол.