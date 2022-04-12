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В Сасове полицейские остановили пьяного водителя
Инцидент произошел в районе дома № 101 по улице Советской.

В Сасове полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в районе дома № 101 по улице Советской.

Сотрудники экипажа ДПС ГИБДД попросили остановиться водителя «ВАЗ». При общении полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.

Мужчине предложили пройти освидетельствование. Оно показало 0,664 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Сасовца отстранили от вождения. На него составили административный протокол.