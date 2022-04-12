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В Рязанской области задержали мужчину, распространявшего фальшивые купюры
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В Рязанской области задержали 25-летнего ранее судимого жителя Московской области, которого подозревают в хранении и распространении фальшивых купюр. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Жители Клепиковского района сообщили в полицию, что неизвестный в Туме и Спас-Клепиках пытался расплатиться купюрами, «вызывающими сомнения в подлинности».

Отмечается, что персонал торговых объектов знал как действовать в такой ситуации, поскольку с ними проводились инструктажи. Полиция получила описание внешности мужчины и сведения о машине, на которой он передвигался.

На дороге по направлению в Касимов полиция остановила Renault Logan и задержала 25-летнего безработного жителя Московской области, находящегося в салоне. У него изъяли 18 купюр достоинством 5000 рублей и пять купюр достоинством 2000 рублей с признаками подделки.

Выяснилось, что ранее мужчину судили за грабеж. Четыре месяца назад он вышел из тюрьмы. В Рязанскую область он приехал, чтобы реализовать поддельные деньги с помощью недорогих покупок в торговых точках. Он успел расплатиться фальшивыми пятитысячными за цветы, дезодорант и другие товары в двух магазинах Спас-Клепиков и в двух магазинах Тумы. Также 11 раз он пытался сбыть такие купюры.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». По статье грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Фигуранта заключили под стражу.

Следствие проверяет его на причастность к преступлениям в других регионах России.