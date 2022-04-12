В Рязанской области в среду ожидается дождь и до +18 градусов
Прогноз погоды на 13 апреля опубликовало региональное ГУ МЧС.
В Рязанской области в среду, 13 апреля, ожидается дождь и до +18 градусов. Прогноз погоды опубликовало
По информации ведомства, в области будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, восточный, со скоростью 5-10 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по региону +4, +9. Днем столбик термометра поднимется до +13, +18 градусов.