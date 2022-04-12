В Рязанской области на мужчину завели уголовное дело за продажу алкоголя в доме

В рамках проверочных мероприятий выяснилось, что нарушитель возобновил незаконную деятельность и продолжает торговать спиртным из своего дома.

В поселке Сапожок на местного жителя завели уголовное дело за продажу алкоголя у себя дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Местного жителя ранее привлекали за нарушение к административной ответственности по статье .14.17.1 КоАП РФ.

Он продолжил продавать спиртное в своем доме. Теперь ему грозит уголовное наказание.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

За преступление грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.