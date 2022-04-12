В рязанской маршрутке из-за опасного вождения оторвался поручень

После резкого торможения в маршрутке № 45 оторвался поручень, а пассажиры, среди которых была пожилая женщина, упали на пол.

В рязанской маршрутке из-за опасного вождения оторвался поручень. Об этом рассказала одна из пассажирок в группе « Новости Рязани «ВКонтакте ».

Инцидент произошел вечером во вторник, 12 апреля, около 19:00 на маршруте № 45. По словам рязанки, первый раз водитель резко затормозил около остановки «Дом художника». Тогда пассажиры устно попросили его ехать спокойнее. Далее на повороте около магазина «Лента» маршрутка снова резко затормозила: от этого в салоне оторвался поручень, а пассажиры, среди которых была пожилая женщина, упали на пол. Рязанка предположила, что водитель не вписался в поворот или был невменяем.

«Весь маршрут ехали в напряжении, доедем ли. Я вышла на остановке «Аптека» меня всю трясло», — написала женщина.

По ее словам, водитель сообщил пассажирам, что машина вышла на линию после ремонта.

Рязанка обратилась к администрации с просьбой проверить транспортное средство и водителя.