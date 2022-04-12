В Рязани здание управления по вопросам миграции отреставрируют за 13 миллионов рублей

Оно расположено по адресу: улица Ленина, дом № 59.

В Рязани здание управления по вопросам миграции отреставрируют за 13 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте Госзакупок.

Здание расположено по адресу: улица Ленина, дом № 59.

Стоимость тендера составила 13 млн 303 тысячи 577 рублей. Подрядчик обязан очистить фасад от краски, обработать каменные, бетонные, кирпичные и деревянные поверхности. Кроме того, он отгрунтует, отштукатурит, отшпаклюет и покрасит фасад здания, а также заменит асфальтобетонное покрытие дорожек и тротуаров.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Работы должны быть выполнены до 1 сентября 2022 года.

Фото — 2gis.