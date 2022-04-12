В Рязани обсудили итоги реализации проектов, работающих на принципах бережливого производства

Зампред регионального правительства Артем Никитин, курирующий «бережливый блок», отметил, что в работе по внедрению LEAN-практик изменились акценты с количества на качество, на глубину проработки, на максимальный охват аудитории, социальную значимость и резонанс.

Во вторник, 12 апреля, в Рязани на координационном совете по внедрению «бережливых» практик поговорили о результатах стратегических корректировок, принятых в регионе для продвижения проектов по бережливому производству.

Зампред регионального правительства Артем Никитин, курирующий «бережливый блок», отметил, что в работе по внедрению LEAN-практик изменились акценты с количества на качество, на глубину проработки, на максимальный охват аудитории, социальную значимость и резонанс. Никитин добавил, что сюда входят работа с обращениями граждан, цифровизация сферы здравоохранения, выстраивание эффективного процесса ПРЦ-тестирования и другое.

Также зампред регионального правительства выделил проект по декомпозиции KPI губернатора.

«К идее его реализации на последнем форуме „Вектор производительности“ нас подтолкнул Сергей Александрович. Насколько нам известно, на такое исследование пока еще не замахивался ни один регион. У нас с января этого года все РОИВ ежемесячно вносят декомпозированные показатели в единый аналитический свод данных. Конечная цель проекта — повышение эффективности и осознанности работы сотрудников министерств и ведомств. Поскольку суммарные целевые показатели их деятельности есть достижение KPI региона», — прокомментировал Артем Никитин.

На заседании опыт «бережливых» проектов презентовали представители регионального министерства цифрового развития, корпорации развития Рязанской области, учреждений соцсферы и агентства развития бизнеса. Участники высказывали свои соображения, делились комментариями и мнениями.

Напомним, практику бережливого производства в Рязанской области оценило руководство «Росатома».