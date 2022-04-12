В России спрогнозировали снижение ВВП на 10%

Снижение ВВП повлияет на доходы бюджета и регионов.

В России спрогнозировали снижение ВВП на 10%. Об этом пишет РИА Новости .

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин озвучил прогноз Минфина и Минэкономразвития о сокращении российской экономии более чем на 10%. Об этом он сказал на комитете Совфеда по бюджету, выступая с отчетом о работе за 2021 год.

По словам Кудрина, снижение ВВП повлияет на доходы бюджета и регионов. Он добавил, что федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам, а Минфин уже перераспределяет расходы внутри бюджета.

В ноябре 2021 года эксперты прогнозировали увеличение российской экономики на рекордные за много лет 4,2%.