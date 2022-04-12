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В России режим ограничения полетов на юг продлили до 19 апреля
Режим ограничения полетов ввели 24 февраля из-за осложнения обстановки на Украине.

В России режим ограничения полетов на юг продлили до 19 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Речь идет о российских аэропортах в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров альтернативными маршрутами через аэропорты Сочи, Волгограда, Ставрополя, Минеральных вод и Москвы.

В агентстве уточнили, что остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Напомним, режим ограничения полетов ввели 24 февраля из-за осложнения обстановки на Украине.