В России продлят срок действия истекших «водительских прав» на три года

Изменение коснется документов, у которых истекает срок действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

В России продлят срок действия истекших «водительских прав» на три года. Об этом сообщили в telegram-канале Правительства Р. Ф. .

Изменение коснется документов, у которых истекает срок действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Продление произведут автоматически.

Также на год продлят срок действия диагностических карт для машин, которые перевозят опасные грузи или зарегистрированы в районах Крайнего Севера.

Отмечается, что это снизит нагрузку на граждан, организации и предпринимателей и сократит издержки, связанные с прохождением процедур для замены документов.