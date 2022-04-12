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В России продлят срок действия истекших «водительских прав» на три года
Изменение коснется документов, у которых истекает срок действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

В России продлят срок действия истекших «водительских прав» на три года. Об этом сообщили в telegram-канале Правительства Р. Ф..

Изменение коснется документов, у которых истекает срок действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Продление произведут автоматически.

Также на год продлят срок действия диагностических карт для машин, которые перевозят опасные грузи или зарегистрированы в районах Крайнего Севера.

Отмечается, что это снизит нагрузку на граждан, организации и предпринимателей и сократит издержки, связанные с прохождением процедур для замены документов.