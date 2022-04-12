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В Новосибирской области пенсионер зарубил сына топором
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В Новосибирской области пенсионер зарубил сына топором. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР.

Инцидент произошел в декабре 2021 года в рабочем поселке Кольцово на улице Молодежной. 68-летний местный житель «на почве длительных неприязненных отношений к своему сыну, вызванных аморальным поведением последнего» ударил 42-летнего сына пять раз топором по голове. После этого он обмотал тело пакетами и скотчем и закопал в сугробе недалеко от дома.

«КП-Новосибирск» пишет, что тело 7 апреля нашли две девочки, которые гуляли во дворе. Они рассказал о находке проходившему мимо мужчине, а тот позвонил в полицию.

10 апреля злоумышленника задержали. Он во всем признался. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).