В мессенджере WhatsApp появятся новые функции для рисования

Опции тестируют в бета-сборке для iOS, доступной для некоторых стран

В WhatsApp может появиться возможность для рисования прямо в приложении мессенджера. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Отмечается, что в программе имеются инструменты для рисования. Однако обновление увеличит набор инструментов. На данный момент у пользователей есть доступ к единственному карандашу для рисования.

Новые инструменты позволят пользователям рисовать на изображениях или редактировать их при помощи заметки. Юзерам станут доступны три значка для карандаша и инструмент размытия.

Опцию тестируют в бета-сборке для iOS, доступной для некоторых стран. После программу тестирования расширят.