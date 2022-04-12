Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
17°
Срд, 13
15°
Чтв, 14
13°
ЦБ USD 79.16 4.31 12/04
ЦБ EUR 85.98 4.27 12/04
Нал. USD 76.00 / 86.00 08:58
Нал. EUR 85.00 / 95.00 08:58
Новости
Публикации
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
Вчера 18:13
771
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
Вчера 09:50
1 158
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
4 932
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
13 457
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Калужской области женщину задержали за убийство новорожденного
Труп младенца нашли в конце марта.

В Калужской области женщину подозревают в убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщило региональное следственное управление СК России.

Труп младенца нашли в конце марта во время сортировки мусора на заводе по производству альтернативного топлива.

Следователи установили личность женщины, причастной к убийству. Ей оказалась 30-летняя многодетная мать. Ее семья состоит на профилактическом учете.

По данным следователей, 20 марта 2022 года женщина в квартире в Калуге родила ребенка и убила его. После этого она положила труп младенца в пакет и выкинула в мусорный контейнер. Оттуда тело попало на завод по переработке отходов.

По данным генетической экспертизы, 30-летняя калужанка является матерью убитого ребенка. Собранные доказательства позволили специалистам сделать выводы о ее причастности к преступлению. Женщину задержали на 48 часов. Решается вопрос о мере пресечения.