В Калужской области женщину задержали за убийство новорожденного

В Калужской области женщину подозревают в убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщило региональное
Труп младенца нашли в конце марта во время сортировки мусора на заводе по производству альтернативного топлива.
Следователи установили личность женщины, причастной к убийству. Ей оказалась 30-летняя многодетная мать. Ее семья состоит на профилактическом учете.
По данным следователей, 20 марта 2022 года женщина в квартире в Калуге родила ребенка и убила его. После этого она положила труп младенца в пакет и выкинула в мусорный контейнер. Оттуда тело попало на завод по переработке отходов.
По данным генетической экспертизы, 30-летняя калужанка является матерью убитого ребенка. Собранные доказательства позволили специалистам сделать выводы о ее причастности к преступлению. Женщину задержали на 48 часов. Решается вопрос о мере пресечения.