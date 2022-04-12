В Калужской области женщину задержали за убийство новорожденного

Труп младенца нашли в конце марта.

В Калужской области женщину подозревают в убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщило региональное следственное управление СК России .

Труп младенца нашли в конце марта во время сортировки мусора на заводе по производству альтернативного топлива.

Следователи установили личность женщины, причастной к убийству. Ей оказалась 30-летняя многодетная мать. Ее семья состоит на профилактическом учете.

По данным следователей, 20 марта 2022 года женщина в квартире в Калуге родила ребенка и убила его. После этого она положила труп младенца в пакет и выкинула в мусорный контейнер. Оттуда тело попало на завод по переработке отходов.

По данным генетической экспертизы, 30-летняя калужанка является матерью убитого ребенка. Собранные доказательства позволили специалистам сделать выводы о ее причастности к преступлению. Женщину задержали на 48 часов. Решается вопрос о мере пресечения.