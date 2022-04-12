В Госдуме предложили запретить YouTube в России на десять лет

Депутат предложил запретить видеохостинг на законодательном уровне после блокировки канала «Дума ТВ».

В Госдуме предложили запретить YouTube в России на десять лет. Инициативу в беседе с РИА Новости высказал депутат Госдумы Алексей Черняк.

По его словам, запретить видеохостинг надо на законодательном уровне после блокировки канала «Дума ТВ».

«Даже если через год-два они захотят вернуться, у них это не получится, а их место быстро займут наши отечественные сервисы», — сказал Черняк.

Депутат подчеркнул, что блокировку канала можно расценивать как цензуру и провокационное нарушение прав и свобод, а также монополию на продвижение информации.

Ранее сообщалось, что Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ», где публиковали эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний.

В связи с возможной блокировкой видеохостинга YouTube в России соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис для переноса контента.